Ein Stück Grube Fortuna in Aßlarer Laguna

Soll eine neue Attraktion in der Laguna werden: Die Stollensauna in der Aßlarer Laguna.

Im Stadtparlament ist im Vorfeld viel über sie diskutiert worden: Nun ist die Stollensauna in der Aßlarer Laguna eingeweiht worden. Was die neue Schwitzstube so besonders macht.