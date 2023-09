Entscheidung steht an: Wird es in Aßlar wieder länger hell?

Aßlar. Es ist ein Beschluss der Stadtverordneten aus dem Juni, der von Beginn an in der Kritik steht. Insbesondere in den sozialen Medien ist der Aufschrei groß, als die Straßenlaternen in weiten Teilen der Stadt und den einzelnen Stadtteilen plötzlich um Mitternacht aus- und erst um 5 Uhr am Morgen wieder angeschaltet werden.