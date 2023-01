Entschleunigungs-Konzert im KuBa

Aßlar. Peter Reimer –„der Mann auf der Bank“, gibt am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr ein Entschleunigungs-Konzert im Kulturbackhaus Aßlar, Bachstraße 39. Er möchte mit seiner Musik einen Gegenpol zum stetig hektischer werdenden Alltag in unserer Gesellschaft schaffen, Peter Reimer setzt dabei als Komponist und mit seiner Performance an Gitarre und Looper ganz eigenständige Akzente in der deutschen Gitarrenwelt und vereint klassische und moderne Spieltechniken. Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 10 Euro im Rathaus der Stadt Aßlar, Mühlgrabenstraße 1 oder unter Telefon 06441-803269 erhältlich. Restkarten kosten, soweit vorhanden, an der Abendkasse 13 Euro.