Es ist angezapft: Aßlarer Stadtfest startet

Am Samstag herrschte beste Stimmung bei den Besuchern - und am Sonntag geht es noch weiter. Dann beginnt das Stadtfest um 9.45 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, erstmals an der Open Air-Bühne. Ab 11 Uhr spielt die Werdorfer Blasmusik zum Frühschoppen auf und ab 13 Uhr läuft bis 17.30 Uhr ein buntes Bühnenprogramm, das von Vereinen, Kitas, Schulen, Partnerstädten und anderen Gruppen ab.