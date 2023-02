Ethikkurs sammelt für krebskranke Kinder

Aßlar. Der Ethikkurs des Jahrgangs 9 der Realschule an der Aßlarer Alexander-von-Humboldt-Schule hat 400 Euro Spenden zugunsten des Elternvereins für leukämie- und krebskranke Kinder in Gießen gesammelt. Handeln um seiner selbst willen und nicht aus einem Zweck, das sei die Aufgabe für die Schüler vor Weihnachten gewesen, erläutert die Schule in einer Pressemitteilung. Lehrer Ebi Klotz habe die Aufgabe gestellt: „Überlegt euch ein Projekt, womit ihr anderen helfen, sie unterstützen könnt.“ In Kleingruppen seien Aktionen kreiert, Plakate gemalt und fiktive Werbeschreiben entworfen worden. Am Ende wählten alle gemeinsam ein Projekt, welches tatsächlich umgesetzt werden sollte.