Fahrer hinterlässt 300-Euro-Schaden

ASSLAR. Aßlar (red). Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist es bereits in der Nacht von Samstag (18. März) auf Sonntag (19. März) in Aßlar zu einer Unfallflucht gekommen. Dabei hatte die Besitzerin eines VWs ihren roten Touran am Straßenrand der Herborner Straße in Höhe der Hausnummer 88 abgestellt. Als sie am Sonntagmorgen zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite. Offenbar hatte ein Unbekannter zwischen 20 und 7.30 Uhr beim Vorbeifahren den Spiegel touchiert und einen 300 Euro teuren Schaden hinterlassen. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, bei dem es sich um einen goldfarbenen Citroen Berlingo oder einen Peugeot Partner aus dem Jahr 2008 oder 2009 handeln dürfte, geben? Hinweise: Polizei Wetzlar, Telefon 06441-9180.