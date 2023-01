Aßlar. Das Frühlingskonzert „Von Oberkrain ins Egerland“ findet am Sonntag, 12. März, ab 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr, bei freier Platzwahl) in der Stadthalle Aßlar, Mühlgrabenstraße 1 statt. Zu hören ist das „Trio Krainerlogie“ und „Egerländer6“. Eintrittskarten zum Preis von 13 Euro (10 Euro mit dem Seniorenpass der Stadt Aßlar) sind an der Information im Rathaus der Stadt Aßlar, Telefon 06441-803-0, im Vorverkauf erhältlich.