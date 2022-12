Fünf Insektenhotels an Aßlars Streuobstwiesen

Das Land habe die Streuobstwiesen unter besonderen Schutz gestellt, und die Stadt Aßlar habe auf den gesetzlich festgelegten Ausgleichsflächen Bäume gepflanzt, so Menz. Damit deren Bestäubung durch Insekten gesichert sei, habe der Nabu die fünf großen Insektenwände auf den Weg gebracht. Um die Wertschöpfung in der Region zu fördern, war ein Werdorfer Schreiner mit der Herstellung beauftragt worden. Von den Kosten in Höhe von 7000 Euro übernimmt die Leader-Region 5500 Euro. Menz dankte der Stadt für die Unterstützung, insbesondere Revierleiterin Nina Bellof als Bindeglied zum Bauhof. Da die fünf Standorte an Wegen liegen, die von Naherholungssuchenden sehr frequentiert sind, erhofft sich Menz Nachahmer als positiven Begleiteffekt. Möglicherweise sollen Schautafeln folgen.