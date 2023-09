Gospelworkshop und Konzert in Aßlar

Aßlar. Zu einem Gospelworkshop und anschließendem Konzert mit Helmut Jost und Ruthild Wilson laden die evangelische Kirchengemeinde und der Gospelchor Aßlar ein. Die Teilnehmenden treffen sich am Samstag, 7. Oktober, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Aßlar, Oberstraße 8a. Der Musiker und Produzent Helmut Jost und die Sängerin und Komponistin Ruthild Wilson engagieren sich seit Jahrzehnten erfolgreich in den Bereichen Gospel-, Pop- und Soulmusik.