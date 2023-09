Gospelworkshop und Konzert in Aßlar

Aßlar. Zu einem Gospelworkshop und anschließendem Konzert mit Helmut Jost und Ruthild Wilson laden die evangelische Kirchengemeinde und der Gospelchor Aßlar ein. Die Teilnehmenden treffen sich am Samstag, 7. Oktober, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Aßlar, Oberstraße 8a. Eine Anmeldung bei Klaus-Werner Zipp per E-Mail an kw.zipp@t-online.de oder mobil an 0170-2467635 ist erforderlich. Die Anmeldegebühr (inklusive Verpflegung und Notenmaterial) beträgt 20 Euro. Um 19.30 Uhr beginnt das Konzert, das Ruthild Wilson, Helmut Jost und die Teilnehmenden des Gospelworkshops gestalten. Der Eintritt beträgt für Besucher, die nicht am Workshop teilgenommen haben, 10 Euro.