Haltestelle in Berghausen entfällt weiterhin wegen Baumaßnahme

Aßlar-Berghausen. Die Baumaßnahme in Aßlar-Berghausen, Leuner Straße ist leider nicht zum Schulbeginn fertiggestellt worden. Deshalb kann die Haltestelle Berghausen-Mehrzweckhalle weiterhin nicht angefahren werden. Es muss, wie vor den Ferien, an der Haltestelle Berghausen, Haynstraße zu und ausgestiegen werden. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Montag, 11. September, andauern. Bei Fragen steht die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 06441-4071877 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de zur Verfügung.