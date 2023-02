Aßlar. Am Dienstag, 21. März, findet um 19.30 Uhr, in den Räumen des Evangelischen Gemeindehauses, Oberstraße 8b, ein Hermann-Hesse-Abend statt. Elke Schlösser wird in ihrem Vortrag mit Original-Textauszügen in die Denk- und Erlebenswelt dieses großen Literaten einführen. Ein Vorwissen über Hermann Hesse und sein Werk ist nicht erforderlich.