Holger Hedrich leitet seit 20 Jahren Madrigalchor Berghausen

Bei Distlers „Lobe den Herren“ und Hauptmanns „Verleih uns Frieden, Herr und Gott“ mischte sich der gemischte Chor der Chorgemeinschaft Klein-Altenstädten unter die Reihen und fast 40 Stimmen ließen an die alten Zeiten denken, als die Chortradition in Aßlar noch in Bestform war.