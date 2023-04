In Aßlar Autos mit einem Hammer demoliert

ASSLAR. Aßlar (red). Offenbar wahllos hat am frühen Sonntagmorgen ein 42 Jahre alter Mann aus Siegen Autos mit einem Hammer traktiert. Wie die Polizei mitteilt, hat er mindestens acht Fahrzeuge beschädigt. Um kurz nach Mitternacht meldeten sich Anwohner der Hermannsteiner Straße in Aßlar wegen des Vorfalls bei der Polizei. Eine Streife stoppte den Mann und stellte den Hammer sicher. Seine Personalien wurden festgestellt, dann wurde er wieder entlassen. Derzeit prüfen die Ermittler, ob der Siegener für weitere Sachbeschädigungen am Bahnhof sowie für eine Körperverletzung und eine Verkehrsunfallflucht als Täter in Betracht kommt.