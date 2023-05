In Aßlar Blut spenden

Aßlar. Blut spenden und damit Leben retten und schenken: Dazu haben Freiwillige in Aßlar die Möglichkeit. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft für Montag, 22. Mai, von 15.450 bis 20 Uhr zum Spenden in der Alexander-von-Humboldt-Schule, Schulstraße (Nordtangente), auf. Vorher sollte ein Termin auf www.blutspende.de /termine vereinbart werden. Zur Anmeldung vor Ort ist der Personalausweis nötig. Nach Ausfüllen des medizinischen Fragebogens wird der Hämoglobinwert bestimmt. Anschließend steht ein ärztliches Gespräch an. Dann erfolgt die Blutspende. Im Anschluss folgen eine kurze Ruhepause und Verpflegung. Spender dürfen nicht jünger als 18 und nicht älter 65 Jahre alt sein. Alle Informationen auf www.blutspende.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800-1194911.