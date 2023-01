Kanthölzer auf den Gleisen in Aßlar

Aßlar. Bislang unbekannte Täter haben im Bereich des Bahnhofs Aßlar, und zwar im Bereich zwischen der Eleonorenstraße und dem Sportplatz in der Kernstadt, mehrere Kanthölzer (10x10 Zentimeter) auf den Gleisen deponiert. Ein Güterzug hatte die Hindernisse am Sonntag, 29. Januar, gegen 15 Uhr überrollt. Der Lokführer alarmierte über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei in Gießen. Bundespolizisten räumten die Überreste der Hölzer aus dem Gleisbereich. Verletzte gab es nicht. Ob es an dem Zug zu Beschädigungen gekommen ist, muss noch ermittelt werden. Für drei nachfolgende Züge gab es wegen des Vorfalles geringe Verspätungen.