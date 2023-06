Keller im Aßlarer Rathaus geflutet

„Erklären kann ich mir so eine Aktion nicht“, meint Schwarz, der vor seinem Amtsantritt im Jahr 2019 als Kriminaloberkommissar gearbeitet hat und seinen Unmut bereits am Montagabend über die Sozialen Medien äußerte. Normalerweise, so der Bürgermeister, seien alle Wasserhähne im Außenbereich des Rathauses abgestellt. Für das Stadtfest am 17. und 18. Juni wurden die Hähne aber angestellt. Nach dem Stadtfest habe man dann vergessen, das Wasser wieder abzustellen.