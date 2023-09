Kinder bringen den Spirit Afrikas nach Berghausen

Aßlar-Berghausen. In Berghausen war jetzt das halbe Dorf auf den Beinen, galt es doch, in der Mehrzweckhalle den Nachwuchs des Madrigalchores mit seinem Musical „Kwela, Kwela“ zu erleben. Mit dem afrikanischen Märchen mit Pfiff aus der Feder von Andreas Schmittberger haben sich der Kinderchor unter der Leitung von Helene Heß und der „Zwergenchor“ mit Elisa Lotz an der Spitze seit November 2022 beschäftigt. Sie hinterließen einen hervorragenden Eindruck.