Aßlar-Werdorf. Der Elternbeirat der Kita Pusteblume in Werdorf lädt für Sonntag, 12. März von 14 bis 16 Uhr zu einem Kinder- und Baby-Basar in die TV-Halle Werdorf, Bahnhofstraße 1 ein. Einlass für Schwangere mit einer Begleitperson ist um 13.30 Uhr. Informationen und Reservierungen per E-Mail an elternbeirat-kita-pusteblume@gmx.de