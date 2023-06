Aßlar. Der Organist Michael Harry Poths gibt am Sonntag, 25. Juni ein Konzert an der Fischer & Krämer-Orgel in der katholischen Kirche Christ König in Asslar, Friedensstraße 13. Gemeinsam mit Nicole Yvonne Caspari musiziert er Werke für Sopran und Orgel von Bach, Händel, Mozart und Widor. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.