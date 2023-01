„Ladiesflohmarkt” in Werdorf

Aßlar-Werdorf. Der Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder lädt für Sonntag, 5. März, von 10 bis 15 Uhr zu einem „Ladiesflohmarkt“, in die Alte Turnhalle, Bahnhofstraße 1, in Werdorf ein. Alles, was das Frauenherz begeistert, gibt es für Frauen ab 16 Jahren. Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Kinderstation Peiper. Der Eintritt inklusive eines Begrüßungsgetränkes kostet drei Euro. Das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.