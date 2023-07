Landesstraße zwischen Bechlingen und Aßlar vollgesperrt

Brückenarbeiten: Die Landesstraße zwischen Aßlar und Bechlingen ist in dieser Woche von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag jeweils von fünf Uhr am Nachmittag bis fünf Uhr am Morgen für Verkehrsteilnehmer voll gesperrt (© Konstanze Rottewald)