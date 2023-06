Memoriam-Garten Aßlar eröffnet

„Unser Fachbereich Friedhofswesen wird oft gefragt, welche Bestattungsarten es in Aßlar gibt“, so Schwarz. Neben den traditionellen Gräbern für Urnen- und Erdbestattung sowie Urnenwänden treten Baum- und Wiesengräber in den Fokus und die Stadtoberen ließen sich von Lüder Nobbmann auch über den Memoriam-Garten informieren. „Schlussendlich fiel die Entscheidung, einen solchen hier in Aßlar anzulegen und er ist wunderschön geworden“, sagte Schwarz.