Möglichkeiten der Bestattung in Aßlar

Aßlar. Welche verschiedenen Möglichkeiten der Bestattung gibt es in der Kernstadt Aßlar und den Stadtteilen? Welche Kosten fallen für die unterschiedlichen Möglichkeiten an? Diese und andere Fragen beantwortet am Mittwoch, 8. November, um 17.30 Uhr, Frau Nell-Fey im Werner-Best-Haus, Oberstraße 10, im Rahmen einer Veranstaltung des Senioren- und Behindertenbeirats der Stadt Aßlar. Anfragen zur Hilfe bei der Anfahrt per E-Mail an seniorenbeirat-stadt@asslar.de oder unter Telefon 06441-209882 bis zum 3. November.