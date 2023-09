Musical „Kwela Kwela“ in Berghausen

Aßlar-Berghausen. Der Kinderchor des Madrigalchors Berghausen führt am Sonntag, 24. September, um 16 Uhr das Musical „Kwela Kwela“ von Andreas Schmittberger in der Mehrzweckhalle Berghausen, Schulstraße auf. Die Tiere in Afrika leiden unter einer großen Trockenheit und es will und will nicht regnen. Sie beschließen, nach Wasser zu graben. Tschipo, der Buschhase, hilft nicht mit, sondern spielt lieber Flöte, daher bekommt er nichts vom gefundenen Wasser ab. Aber das kostbare Nass verschwindet wieder. Der Eintritt ist frei.