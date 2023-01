Aßlar. Am Sonntag, 15. Januar öffnen sich von 10 bis 15 Uhr die Türen der Stadthalle Aßlar, Mühlgrabenstraße 1, für die Besucher der Musikinstrumentenbörse. Viele Anbieter von gebrauchten Musikinstrumenten, Lautsprechern, Verstärkern, Effektgeräten, Mikrofonen und Zubehör sowie Lichtanlagen, Nebelmaschinen etc. (keine CD’s/LP’s) erwarten die Besucher des Flohmarktes von Musikern für Musiker. Angeboten werden dürfen nur Instrumente in gutem Zustand. Für Anfänger und Profis – mitmachen kann jeder. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 06441-803820 oder über per E-Mail an kulturamt@asslar.de.