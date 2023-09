Neue Ausstellung im Ideenwerk in Werdorf

Aßlar-Werdorf. Das Ideenwerk22, der Verein für Kunst und Kultur, hatte den ganzen August über seine Räumlichkeiten geschlossen und startet am Samstag, 9. September von 10 bis 16 Uhr unter dem Motto „Herbstklopfen - Frischer Wind im Ideenwerk“ seine neue Ausstellung. Die kreative Pause wurde genutzt, um neue Ideen umzusetzen. Die Ausstellung in Werdorf, Hauptstraße 22, zeigt Spätsommerliches und Herbstliches aus vielerlei Materialien. Eines ist sicher: Dem Team vom Ideenwerk22 gehen so schnell die Ideen nicht aus. So sind Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren eingeladen, ein Bild zum Thema „Drachen“ auf ein DIN A4 Blatt zu malen und bis zum 6. Oktober im IdeenWerk22 abzugeben. Auf die kreativen Künstler warten tolle Preise. Zu den wichtigsten Zielen des Vereins zählt schließlich auch die Motivation der Besucher, ihre eigene Kreativität umzusetzen.