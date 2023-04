Gewerbehalle in Aßlar steht in Vollbrand

Aßlar. Gegen halb elf am Samstagmorgen ist ein Feuer in einer Aßlarer Gewerbehalle im Walbergraben ausgebrochen, wie die Polizei mitteilt. In dem Gebäude befinden sich unter anderem ein Schuh- sowie Bekleidungsgeschäft, ein Autoteilehändler und ein Laden für Tierbedarf. Im Zoobedarfsladen befanden sich keine Tiere und auch die Menschen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass bisher niemand verletzt wurde.