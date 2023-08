Aßlar. Am Sonntag, 20. August, von 11 bis 12 Uhr dürfen sich Musikfreunde auf die Sommermatinee auf dem Aßlarer Backhausplatz mit „The Booster“ freuen, die zurück in eines der schönsten Jahrzehnte der Musikgeschichte, führt, die 60er-Jahre. Der Eintritt ist frei. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Das Wettertelefon ist am Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr unter 0171-7813606 erreichbar.