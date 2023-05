Schlossfest in Werdorf

Aßlar-Werdorf. Am Samstag, 3. Juni und Sonntag, 4. Juni feiern die Werdorfer ihr Schlossfest. Am Samstag wird das Fest um 15 Uhr eröffnet, mit Kaffee und Kuchen aus dem Backhaus sowie einem Bühnenprogramm mit Auftritten von Kinderchor, Kita, Grundschule und Männergesangverein Werdorf wird der Nachmittag gestaltet. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, Bullriding und das Spielmobil ist vor Ort. Ab 20 Uhr gibt es im Festzelt Stimmung und Tanz mit der Münchholzhäuser Blaskapelle. Im Schlosspark, neben Biergarten und Weindorf, wird bei einem Public Viewing das DFB-Pokalendspiel übertragen. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Ökumenischen Zelt-Gottesdienst. Um 11 Uhr unterhalten im Rahmen der Matinee der Spielmannszug und die Blasmusik des TV Werdorf. Mit Blasmusik der Falkenauer 5 steigt ab 13 Uhr der Frühschoppen. Das Heimatmuseum ist ab 14 Uhr geöffnet. An beiden Tagen ist für Essen und Getränke gesorgt.