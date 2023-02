Schutzmann vor Ort stellt sich vor

Aßlar. Der Ortsbeirat Klein-Altenstädten trifft sich am Dienstag, 7. März, um 18.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Klein-Altenstädten, Mühlacker-/Bachgartenstraße zu seiner Sitzung. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Aufnahme des Fußwegs zum Friedhof im oberen Bereich (Schützenhaus) in den Reinigungsplan der Stadt Aßlar und Aufstellung von 2 Kisten mit Streugut, außerdem die Prüfung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des Schützenhauses, ein Sonnenschutz und Sitzmöglichkeit am Sandkasten des Spielplatzes, die Schimmelsanierung und Sanierung der Fassade des Backhauses, die Aktion „Saubere Landschaft“ sowie die Beschilderung und Markierungen im Ortsbereich Klein-Altenstädten, der Bebauungsplan des Festplatzes und Neuigkeiten zur Deponie Eulingsberg (Buderus). Außerdem stellt sich der „Schutzmann vor Ort“ vor.