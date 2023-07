Sitzung des Senioren- und Behindertenbeirates Aßlar

Aßlar. Die Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirates der Stadt Aßlar treffen sich am Mittwoch, 12. Juli, um 17.30 Uhr am Friedhof in Aßlar zu einer Besichtigung des Memoriamgartens. Die Sitzung wird ab 18 Uhr im Kulturbackhaus Aßlar, Bachstraße 39 fortgeführt. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Berichte über die Ortsbegehung des VdK am Bahnhof Aßlar, das Treffen der Seniorenbeiräte des Lahn-Dill-Kreises und die Kreispflegekonferenz. Außerdem die erneute Bewerbung für das Projekt „Digital im Alter – Di@-Lotsen.