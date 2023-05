Sitzung Haupt- und Finanzausschuss Aßlar

Aßlar. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Aßlar tagt am Donnerstag, 25. Mai, um 18 Uhr in der Stadthalle, Mühlgrabenstraße 1. Neben dem Energiesparkonzept der Stadt stehen die Ausweisung von Tempo 30-Zonen im Stadtteil Werdorf auf der Tagesordnung, aber auch die Unterbringung von Schutzsuchenden in städtischen Liegenschaften, die Steuerhebesätze sowie die Bildung von Haushaltsresten über begonnene aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen. Außerdem werden die Quartalsberichte der Betriebsleitung für die Eigenbetriebe Laguna und Stadtwerke vorgestellt.