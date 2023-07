Aßlar. Die „Egerländer Maderln und Freunde“ gastieren am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr auf dem Backhausplatz in Aßlar und präsentieren traditionelle Egerländer Blasmusik. Der Eintritt ist frei. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Das Wettertelefon ist am Sonntag, zwischen 10 und 11 Uhr unter Telefon 0171-7813606 geschaltet.