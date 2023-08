Sommer-Matinee mit Musical Moments Ensemble

Aßlar. Am Sonntag, 13. August, präsentieren das bekannte und beliebte Gesangstrio „Musical Moments Ensemble“, bestehend aus Norbert Beppler, Maribel und Anja Naumann, bei der Sommer-Matinee auf dem Aßlarer Backhausplatz, Musical-Glanzlichter, die sie mit Charme und Witz darbieten. Lieder aus Tanz der Vampire, Sister Act, Tarzan, König der Löwen, Les Misérables, Mamma Mia, Rocky, Dirty Dancing und viele mehr werden zu hören sein. Beginn ist um 11 Uhr. Am Wettertelefon, 0171-7813606, ist am Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr zu erfahren, ob die Veranstaltung wetterbedingt stattfinden kann.