Sommermatinee in Werdorf

Aßlar-Werdorf. Die volkstümliche Musik kommt selten so jung und frech daher, wie bei der Oberkrainer Musik. Da passt es gut, dass das „Trio Krainerlogie“ sich ganz diesem Stil verschrieben haben. In wechselnder instrumenteller Besetzung mit Akkordeon, Steirischer Harmonika, Gitarre und Kontrabass spielen und singen sie Titel aus Slowenien, Österreich und Deutschland. Zu hören sind diese am Sonntag, 6. August, von 11 bis 12 Uhr auf dem Dorfplatz in Werdorf. Der Eintritt ist frei, bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Das Wettertelefon ist zwischen 10 und 11 Uhr unter Telefon 0717-7813606 geschaltet.