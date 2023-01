Stadt Aßlar ehrt ihre Leichtathleten

Auch dieser Höhepunkt eines jeden Sportjahres war pandemiebedingt ausgefallen. Aber "aufgeschoben ist nicht aufgehoben", so Bürgermeister Christian Schwarz (FWG), der "zwischen den Jahren" die Gelegenheit nutzte, die Ehrungen für 2021 nachzuholen. Nachdem die Winterwanderer von der TV-Halle in Werdorf eine Runde über Berghausen und das Dernbachtal gedreht hatten, wo Ulrike und Uwe Pfaff sie mit einer Verpflegungsstation erwarteten, konnten die Auszeichnungen in gemütlicher Runde im Turnerheim überreicht werden.