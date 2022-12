Stadt Aßlar setzt Zeichen: Freier Eintritt für die Feuerwehr

„Unsere Atemschutzgeräteträger wollten sich gerne sportlich betätigen und nehmen die Möglichkeit in der Laguna gerne an“, so Nico Griesheimer, stellvertretender Wehrführer in Werdorf. Voraussetzung ist die Truppmann-Ausbildung. „Wir stehen derzeit auch in Gesprächen mit Aßlarer Fitnessstudios für Sonderkonditionen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Mitarbeiter der Verwaltung“, ergänzte Schwarz.