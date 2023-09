Aßlar. Gute Nachrichten für alle Tanz-Fans in Aßlar, denn nach der Sommerpause geht es weiter mit den Tanznachmittagen in Aßlar. Los geht es am Sonntag, 10. September, um 14.30 Uhr (Einlass 14 Uhr) in der Stadthalle Aßlar, Mühlgrabenstraße 1, mit der Band „Make-Dreams“. Der Eintritt kostet 6 Euro pro Person, 4,50 Euro für Inhaber des Seniorenpasses der Stadt Aßlar.