Taschendieb bestiehlt Senior in Aßlar

ASSLAR. Aßlar (red). Ein 82 Jahre alter Mann ist am Donnerstag in Aßlar Opfer eines dreisten Taschendiebs geworden. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr im Lebensmittelmarkt im Aßlarer Walbergraben einkaufen. Offenbar fasste ein Unbekannter ihm dort in die Jackentasche und griff sich unbemerkt die Geldbörse, in der sich neben 50 Euro Bargeld noch Karten befanden. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Donnerstag, 2. März, im Bereich des Einkaufszentrums aufgefallen sind, können sich unter Telefon 06441-9180 mit der Polizei in Verbindung setzen.