„The Gregorian Voices“ gastieren in Aßlar

Aßlar. Die acht ukrainischen Sänger des Ensembles „The Gregorian Voices“ gastieren am Donnerstag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche Aßlar, Friedensstraße 13. In traditionelle Mönchskutten gekleidet, erzeugen die Sänger eine mystische Atmosphäre. Musikliebhaber erleben das abwechslungsreiche Konzert mit einer Mischung aus gregorianischen Chorälen, orthodoxer Kirchenmusik und weihnachtlichen Gesängen aus verschiedenen Ländern. Abgerundet wird das Konzert durch Klassiker der modernen Popkultur, die im Stil des gregorianischen Gesangs neu arrangiert wurden. Die Eintrittskarten zum Preis von 26 Euro sind ab sofort an der Information im Rathaus der Stadt Aßlar, Mühlgrabenstraße 1, im Kulturbackhaus (KuBa) Aßlar, Bachstraße 39 erhältlich. Restkarten sind, soweit vorhanden, an der Abendkasse zum Preis von 29 Euro zu erwerben.