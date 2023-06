Aßlar. Das Trauercafé bietet Trauernden einen Ort der Begegnung. Das offene Treffen findet am Donnerstag, 22. Juni, um 14.30 Uhr im Werner-Best-Haus, Oberstraße 10 in Aßlar statt. Als Ansprechpartner stehen Pastoralreferent Michael Dörsam, Klaus Rinker, Edith Muskat und Klaus Rinker, Leiter der Sozialstation Aßlar, bereit. Rückfragen beantwortet Herr Bode unter Telefon 06441-803-255 oder per E-Mail an info@sozialstation-asslar.de.