Aßlar-Werdorf. Zu einem Nachmittag für ältere Turnerinnen und Turner, mit Gymnastik, Tanz und Spiele lädt der TV Werdorf und der Turngau Lahn-Dill für Samstag, 21. Oktober, von 14 bis 17.30 Uhr in die TV-Halle Werdorf, Bahnhofstraße ein. Anmeldung per E-Mail an reginaschleifer@gmx.de oder birgitbauer55@gmx.de.