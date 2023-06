Vertrauensbeweis für Christoph Schmied aus Aßlar

„Auf Christoph ist Verlass. Unsere Zusammenarbeit ist sehr harmonisch und er nimmt mir Arbeiten wie die IT um die Drohnengruppe oder die Geräteprüfung ab“, freute sich auch Stadtbrandinspektor Pichl auf die gemeinsame Zukunft. „Langweilig wird uns nicht!“, verkündete Schmied denn auch. Gab es im Jahr 2022 für die Aßlarer Feuerwehr 127 Einsätze, so waren es in diesem Jahr bereits 103. „Die Einsätze haben gleichmäßig in allen Stadtteilen zugenommen. Und ich bin dankbar für die Motivation, mit der die Einsatzkräfte an die Arbeit herangehen“, unterstrich Pichl. Zugleich dankte er dem Stadtoberhaupt für die „hervorragende Unterstützung seitens der städtischen Gremien und der Verwaltung“.