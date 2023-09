Vorverkauf für das „Kikeriki-Theater“ in Aßlar

Aßlar. Der Vorverkauf für die Verstellung „Schräge Vögel“ des Kikeriki-Theaters am Mittwoch, 20. März 2024 in der Stadthalle Aßlar, Mühlgrabenstraße 1, findet ab sofort statt. Seit Jahrzehnten begeistern sie ihre Gäste mit ihrer Kunst und schenken den Menschen Freude und Lachen. Im Mittelpunkt all ihrer Stücke stehen dabei immer drei Punkte: Frohsinn, Leichtsinn und Unsinn. Karten gibt es von 27 bis 29 Euro, bei der Information der Stadtverwaltung Aßlar, Mühlgrabenstraße 1 oder unter Telefon 06441-803-0.