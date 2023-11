Vorverkauf für Kinderweihnachtstheater in Aßlar

Aßlar. Ein Besuch eines Theaterstückes gehört in der Vorweihnachtszeit für viele Familien zu den liebsten Weihnachtstraditionen. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater gastiert am Samstag, 16. Dezember, um 15 Uhr in der Stadthalle Aßlar, Mühlgrabenstraße 1. Sie zeigen den Klassiker „Weihnachten bei Michel aus Lönneberga“ nach Astrid Lindgren. Jeder kennt den Lausbub‘, der gemeinsam mit Schwester Ida, den Eltern, Knecht Alfred und Magd Lina auf einem Hof in Schweden lebt und mit seinen Ideen seinen Vater um den Verstand bringt. Karten zu sechs Euro für Kinder und acht Euro für Erwachsene, sind ab sofort im Rathaus Aßlar, Mühlgrabenstraße 1 und unter Telefon 06441-803-0 erhältlich