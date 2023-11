Werdorf lädt zum Weihnachtsmarkt

Aßlar-Werdorf. Auch in diesem Jahr richten die Werdorfer Whiskyfreunde (WWF) des Heimatvereins den Werdorfer Weihnachtsmarkt aus. Er findet am Samstag, 9. Dezember, von 14 bis 22 Uhr auf dem Dorfplatz und dem Schlosshof in Werdorf statt. Angeboten werden handwerkliche Artikel sowie eine Auswahl an Weihnachtsgeschenken. An den Gastronomieständen gibt es weihnachtliche Leckereien, deftige Spezialitäten und Glühwein. Abgerundet wird der Weihnachtsmarkt durch weihnachtliche Klänge. Das Schloss wird für die Kinder geöffnet sein. Hier werden in gemütlicher Atmosphäre Geschichten vorgelesen. Später am Nachmittag hat sich auch der Weihnachtsmann angekündigt.