Aßlar. Die Lahn-Dill-Akademie, Volkshochschule des Lahn-Dill-Kreises, startet am Dienstag, 25. April, von 18.00 bis 19.30 Uhr in der Grundschule Aßlar einen Kurs „Hatha Yoga für Anfänger und Geübte“. Yoga hat seinen Ursprung in Indien und zeichnet sich durch eine Kombination aus Körper-, Atem-, Entspannungs- und Meditationsübungen aus.