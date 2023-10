60 Flüchtlinge kommen jetzt nach Bischoffen

Die Containeranlage in Niederweidbach, die sich in der Nähe des Rewe-Centers befindet, muss bis Donnerstag fertig sein, dann sollen dort die ersten Flüchtlinge unterkommen. (Archiv)

Die Containeranlage in Niederweidbach, die sich in der Nähe des Rewe-Centers befindet, muss bis Donnerstag fertig sein, dann sollen dort die ersten Flüchtlinge unterkommen. (Archiv)

Überraschung für Bischoffen: In dieser und der nächsten Woche sollen 60 Flüchtlinge die Containeranlage in Niederweidbach beziehen. So plötzlich? Das sagt der Lahn-Dill-Kreis.