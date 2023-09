Ausschusssitzung für Bauen, Planen und Umwelt Bischoffen

Bischoffen. Die öffentliche Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Bischoffen findet am Montag, 11. September, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Niederweidbach, Schulstraße 23 statt. Tagesordnungspunkte sind unter anderem der Bericht zum Stand des Hauhaltsvollzuges der Gemeinde, ein gemeinsamer Antrag der FW-Fraktion und der CDU-Fraktion zur Erstellung einer Förderrichtlinie für den Ausbau erneuerbarer Energien in Privathaushalten der Gemeinde Bischoffen und Grundstücksangelegenheiten.